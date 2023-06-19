Günlük Ajanda - 6 Nisan 2022

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde yapılacak MKYK toplantısına başkanlık edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık yapacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam rakamını belirlemek üzere ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri açılış törenine katılacak, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Galler ile oynayacağı maçı izleyecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde yapılacak MKYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dr. Fazıl Küçük Anıtı ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıtı'nı ziyaret edecek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın açıklaması yapacak, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşecek.

KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaat alanını gezerek, Yeni Ercan Havalimanı ve Denizaltı Kablo Bağlantısı ve ENTSO-E Projesi değerlendirme toplantısına katılacak Yılmaz, KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi kapsamında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Girne Yolu'nda incelemede bulunacak.

(Lefkoşa/09.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü temel atma törenine katılacak, Osmaniye Valiliğini ziyaret edecek, koordinasyon toplantısına iştirak edecek, depremde hasar alan bölgede ve Osmaniye Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulunacak.

(Kayseri/11.00/Osmaniye/13.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı tüketici güven endeksini, 2022 yılı sinema ve gösteri sanatları istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli, TLREF'e endeksli tahvil ile 5 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,20 kupon ödemeli tahvilin ihalesini gerçekleştirecek.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam rakamını belirlemek üzere ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri açılış törenine katılacak, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Galler ile oynayacağı maçı izleyecek.

(Samsun/18.00/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin final serisi ikinci maçında Yılyak Samsunspor Basketbol, Semt77 Yalovaspor'u konuk edecek.

(Samsun/18.00) (Fotoğraflı)

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