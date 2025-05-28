Güngören'deki Patlama Sonrası Gazetecilere Saldırı: İki Zanlı Gözaltında

Güngören'deki Patlama Sonrası Gazetecilere Saldırı: İki Zanlı Gözaltında
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İstanbul Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından bölgedeki gazetecilere saldıran iki şüpheli gözaltına alındı. Saldırının ardından soruşturma başlatılırken, gözaltındaki zanlıların adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbul Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından haber çalışması yapan gazetecilere saldıran 2 zanlı gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde Güngören'de yaşanan patlamanın ardından bölgede haber çalışması yapan televizyon kanalı ekibine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

"Tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunan ve patlamanın gerçekleştiği iş yeri sahibinin kardeşinin de aralarında bulunduğu 2 şüpheli, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin yarın Bakırköy Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
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