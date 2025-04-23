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Güngören'deki Okulda Voleybol Maçı Sırasında Deprem Anı

Güngören'deki Okulda Voleybol Maçı Sırasında Deprem Anı
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Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Güngören'deki bir okulda voleybol maçı yapan öğrencileri aniden etkiledi. Öğrencilerin spor salonundan kaçış anları kameraya yansıdı.

GÜNGÖREN'deki bir okulda öğrenciler depreme voleybol maçı sırasında yakalandı.

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme Güngören'de bir okuldaki öğrenciler voleybol maçı sırasında yakalandı. Öğrencilerin spor salonundan kaçtığı anlar, maçı kaydeden kamera tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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