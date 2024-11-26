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Güngören'de Yolda Çökme Olayı: İSKİ Kamyonu Göçtü

Güngören'de Yolda Çökme Olayı: İSKİ Kamyonu Göçtü
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Güngören'de İSKİ'ye ait bir kanal temizleme aracının bulunduğu yolda çökme meydana geldi. Olay, ekiplerin çalışma yürüttüğü sırada gerçekleşti ve cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı. İkinci bir çökme daha yaşanırken, bir kamyon da hasar aldı.

Güngören'de, İSKİ ekiplerine ait kamyon çalışma yürüttüğü sırada yolda çökme meydana geldi.

Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde İSKİ ekipleri çalışma yürüttüğü sırada henüz belirlenemeyen nedenle yolda çökme meydana geldi.

İSKİ'ye ait kanal temizleme aracının tekerleri çöken yola gömüldü. Olay nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin aracı kurtarma çalışmaları sürerken, kamyonun 20 metre ilerisindeki yolda ikinci çökme yaşandı.

Öte yandan çökme sırasında yoldan geçen bir kamyon da İSKİ aracının yan yatması nedeniyle hasar aldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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