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Güngören'de Yol Vermeme Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

Güngören'de Yol Vermeme Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

Güncel Haberler

Güngören'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

GÜNGÖREN'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Merkez Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre kullandığı araçla ters yönden gelen bir sürücü ile seyir halindeki diğer sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobillerden inen sürücüler ve yanlarında bulunan kişiler sokak ortasında kavga etmeye başladı. Olayda bir kişi silah çıkartarak ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir kişinin yaralandığı kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde kalabalık grubun kavga ettiği, ardından silahların patladığı ve bir kişinin yerde yaralı olarak yattığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga Güncel Haberler

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