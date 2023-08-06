Güngören'de Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti
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Güngören'de trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı motosiklet sürücüsü tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Güngören'de trafikte "yol verme" nedeniyle tartıştığı motosiklet sürücüsü tarafından bıçaklanan kişi, hayatını kaybetti.
Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Sinan Çalışkanel (38), motosikletli bir kişiyle "yol verme" nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine bıçakla yaralanan, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Çalışkanel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel