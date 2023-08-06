Güngören'de Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

Güngören'de trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı motosiklet sürücüsü tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.