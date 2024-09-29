Güngören'de Yol Çöktü, Park Halindeki Araç Boşluğa Düştü
Güngören'de temel kazma işlemi sırasında altı boş olan istinat duvarı ile birlikte yol çöktü. Olayda park halindeki bir otomobil çökme nedeniyle oluşan boşluğa düştü. Belediye ekipleri önlem alırken, inşaat firması çalışmalara başladı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Güvercin Sokak'ta meydana geldi. Temel kazma çalışması yapıldığı sırada istinat duvarı ile yolda çökme meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki bir otomobil çökme nedeniyle oluşan boşluğa düştü. İnşaat firmasına bağlı ekipler oluşan boşluğu kapatmak için çalışma yaparken, belediye ekipleri de sokakta önlem aldı.