Güngören'de Yıkım Esnasında İşçiler Göçük Altında Kaldı
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde boşaltılan bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen kısmi çökme sonucu 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında kısmen çökmese sebebiyle 2 işçi göçük altında kaldı.
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı.
Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin işçileri göçük altından kurtarma çalışmaları sürüyor.