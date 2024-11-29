Üye Girişi
Haberler
Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi

Türkiye sınırı kan gölüne döndü! Muhalif gruplar kent merkezinde

 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma

 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı

İstanbul'da 13 özel hastaneye kayyum atandı
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Güngören'de Yıkım Esnasında İşçiler Göçük Altında Kaldı

Güngören'de Yıkım Esnasında İşçiler Göçük Altında Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde boşaltılan bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen kısmi çökme sonucu 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında kısmen çökmese sebebiyle 2 işçi göçük altında kaldı.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı.

Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin işçileri göçük altından kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
img

Takım sahada puan kovalarken mışıl mışıl uyuyan biri var
img

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma
img

Japon otomotiv devi iflasın eşiğinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yalı Çapkını 85. bölüm tek parça full HD bölüm izle Yalı Çapkını 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Kasım günün maçları nereden izlenir? Arka Sokaklar 692. bölüm tek parça full HD izle! Arka Sokaklar 693. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar CANLI izle! 29 Kasım Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Baba II filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Baba II filmi ne zaman, nerede çekildi? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 27. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Buket Özgünlü kimdir, gözaltına mı alındı? Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü neden gözaltına alındı? Yenidoğan çetesi özel hastaneler listesi! İstanbul'da kayyum atanan özel hastaneler nerede? Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri nedir? Baba Vanga 2025 yılı Türkiye için ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.