Güngören'de Yaya Ve Motosiklet Kazası: Analar Güvenlik Kamerasında

GÜNGÖREN'de yayalara kırmızı, araçlara yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Kaza anı, araç kamerası ile kaydedildi.

Kaza öğle saatlerinde Merter Yan Yolu'nda meydana geldi. Trafik ışıkları yayalara kırmızı, araçlara yeşil yandığı sırada bir kişi yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bazı araçların yol verdiği yayaya, yolun en sağından gelen motosiklet çarptı. Kazanın etkisiyle yaya yaklaşık 10 metre ileri savrulurken, motosiklet de kaldırıma çarparak durabildi. Kaza anı, trafikteki başka bir araçtaki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsü ve çevredekilerin yere düşen yayaya yardım etmeye çalıştığı anlar yer alıyor.