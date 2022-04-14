Güngören'de yarın 'Çocuk Kitap Fuarı' açılacak

Güngören Belediyesince düzenlenen ve yarın açılacak "Çocuk Kitap Fuarı", 30 Nisan'a kadar gezilebilecek.

15 Temmuz Şehitler Parkı'nda açılacak fuara, 50 yayınevi ile 50 yazarın katılması planlanıyor. Kitapseverlerin sevdikleri yazarlarla yüz yüze sohbet etme ve kitaplarını imzalatma şansı yakalayacağı fuarda ayrıca çeşitli söyleşiler de gerçekleştirilecek.

Fuara katılan Güngörenli öğrencilere, fuardan kitap alabilmeleri için hediye çeki verilecek.

Kitap fuarı, 30 Nisan'a kadar her gün 9.30-23.00 arası ziyaret edilebilecek.