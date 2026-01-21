Haberler

ATLAS ÇAĞLAYAN'IN HASTANEYE GETİRİLDİĞİ ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Güngören'de iki grup arasında çıkan 'yan bakma' kavgasında 17 yaşındaki Atlas Çağlayan yaşamını yitirdi. Olayın ardından hastaneye getirildiği anlar görüntülendi.

Güngören'de 14 Ocak'ta aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın olayın ardından hastaneye getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
