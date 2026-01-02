Haberler

Güngören'de 84 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 3 şüpheli tutuklandı

Güngören'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Depoda yapılan aramalarda 84 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Güngören'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Depoda yapılan aramalarda 84 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören'de uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen depoya düzenlenen operasyonla 84 bin sentetik ecza hap ile 5 bin 900 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

