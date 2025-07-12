Güngören'de Trafik Tartışması: Cam Kırma Olayı Kamerada

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'de yol verme yüzünden çıkan tartışma sonucunda bir sürücü, arkasındaki aracın camını yumruklayarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÜNGÖREN'de trafikte yol verme tartışmasında aracından inen sürücü, arkasındaki aracın yanına giderek camı yumruklayarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. 06 DED 135 plakalı otomobilden inen bir kişi, arkasındaki otomobilin yanına giderek camı yumruklayarak kırdı. Saldırıya uğrayan sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydederken, görüntülendiğini farkeden saldırgan otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerde saldırıya uğrayan sürücünün şikayetçi olacağını söylediği duyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Melek Baykal Bodrum'da isyan etti: Deniz idrar rengine dönmüş!

Ünlü oyuncu Bodrum'da çıldırdı: Deniz idrar rengine dönmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.