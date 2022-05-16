Güngören'de Tozkoparan 2'nci etap kura töreni düzenlendi - Haberler

GÜNGÖREN, İSTANBUL (DHA) - Güngören'de Tozkaparan Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2'inci etap kura töreni düzenlendi. Mahalle sakinlerinin yeni evlerine kavuşma heyecanıyla katıldığı kura töreninde, 228 hak sahibi 264 daire içinden yeni evlerini kura ile seçti.

Güngören Genç Osman Kültür Merkezi'de bugün gerçekleşen kura töreni ile 228 hak sahibi 2+1 ve 3+1 olan yeni dairelerine kavuştu. Güngören'de depreme dayanıklı konutlara yönelik yapılan hizmetlere devam edileceğinin müjdesini veren Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Bugün Tozkoparan kentsel dönüşümünün ikinci etabının kura çekimini gerçekleştiriyoruz. İnşallah 2023 yılı içinde bu dairelerin teslimini yapacağız. Bu kentsel dönüşümün ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

23'üncü Noter Başkatibi Nurettin Aytekin'in eşliğinde gerçekleşen törene Güngören Belediye başkanı Bünyamin Demir, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse ve konutlarına kavuşmayı bekleyen ilçe sakinleri katıldı.

"BİNALARIMIZIN DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRİLMESİ BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ"

İkinci etap kura çekiminin birinci etabın iki katı büyüklüğünde 55 bin metrekare bir alanı içerdiğini söyleyen Bünyamin Demir, "Vatandaşlarımız kendi dairelerini kendileri çekiyorlar. Bu kentsel dönüşümün ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Güngören'de depreme dayanıklı konutlara yönelik yapılan hizmetlere devam edeceğimizin de müjdesini vatandaşlarımıza buradan vermiş olalım. Şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığıyla Güngören'de Tozkoparan'ın dışında Merkez Mahallemizde de 300 dairelik bir kentsel dönüşüm projesini tamamlamak üzereyiz, inşaatları başlıyor. Onun dışında Nesih Özmen Mahallesi'nde ayrı bir çalışma yapıyoruz. Birçok mahallede hazırlıklarımız devam ediyor. Deprem bizim en önemli konumuz, binalarımızın depreme dayanıklı hale getirilmesi birincil önceliğimiz. Bu çalışmalarda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla yaptığımız iş birliğinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEKLEDİK MURADIMIZA ERDİK"

Kuraya katılan ilçe sakini Adem Çıkış, "Bekledik muradımıza erdik. Eski evimde deprem olup yıkılsaydı altında ölüp kalacaktım. Şimdi Allah'ın izniyle kurtulduk. İnşaatlara gittim, maketleri inceledim evler gayet güzel de yapıldı. Benim evim 2+1 şimdi bize verilen dairelerde hatta metrekaresini büyüttüler. 47 yıl oturdum eski evimde, yeni yapılan evimde de oturmaya devam edeceğim" dedi.

Kura çekimine eşiyle katılan Şerife Şahin Marangozoğlu ise "Kurayı henüz çekmedim ama çok heyecanlıyım. Biliyorum ki benim kısmetimde ne varsa o olacak ve çok güzel olacağına inanıyorum. Emlak konut bu işin içinde olduğu için her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Bir an önce bitmesini ve nasıl bir şey olacağını görmek için bekliyorum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

Babalarından altı kardeşe miras kalan dairenin kentsel dönüşüme girmesinden ötürü çok memnun olduğunu söyleyen Gönül Kılıç "Hayırlı uğurlu olur inşallah en doğal hakkımızdı. Babamızdan bize kalan miras, annemize geçti. Annemizden de bize ve 6 kardeş bölüşeceğiz. Hiç oturmadık burada. Çünkü hangi birimiz oturacağız? Onun için çok bilgimiz yok. Hayırlı olur inşallah. Bizim için de herkes için de hayırlı olsun" diye konuştu.

Kuraya çocuklarının adına katılan Halit Kaya da kuradan çıkan daireden çok memnun ve mutlu olduğunu belirterek çocukları adına çok sevindiğini söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel