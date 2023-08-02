Güngören'de Tır Sürücüsü ile Motosikletli Arasında Sopalı Kavga

Güngören'de tır sürücüsünün seyir halindeki motosikletliyi sıkıştırmasıyla sopalı kavga çıktı. Motosikletlinin ittirmesiyle gözlüğü yere düşen tır sürücüsü, motosiklete sopayla saldırdı. O anlar çevrede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Güngören'de bulunan Davutpaşa metrosunun yan yolunda dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsü seyir halinde ilerleyen motosikletliyi yolda sıkıştırarak zor durumda bıraktı. Ardından ikilinin tartışmasının büyümesiyle tır sürücüsü büyük bir sopayla aracından inerek motosikletlinin yanına geldi.

Sopayla motosiklete vurdu

İki sürücünün kısa süreli tartışmasının ardından yaşanan itişmede tır sürücüsünün gözlüğü yere düştü. Aldığı darbeye sinirlenen tır sürücüsü bir anda sinirlerine hakim olamayarak sopayla motosiklete saldırdı. Vurduğu darbeyle motosikletin önünü parçalayan tır sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek devam etti. O esnada motosikletli yaşananlara büyük tepki gösterdi. Olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL