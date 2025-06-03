Güngören'de Tekstil Firmasında Yangın Çıktı

GÜNGÖREN'de tekstil firmasının bulunduğu 4 katlı bir iş yerinin bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası iş yerinde hasar oluştu.

Yangın, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgi göre, Nazım Sokak'ta tekstil firmasının bulunduğu 4 katlı binanın bodrum katından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin kapalı olan kapısını açarak yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.