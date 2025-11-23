Haberler

Güngören'de Tekstil Fabrikasında Yangın

Güngören'de Tekstil Fabrikasında Yangın
Güncelleme:
Güngören'de bulunan 3 katlı bir tekstil fabrikasının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, çevrede güvenlik önlemleri alınarak kontrol altına alındı ve can kaybı yaşanmadı.

Güngören'de 3 katlı tekstil fabrikasının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin çatı katını sardığı yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Gençosman Mahallesi Kaynak Sokak'ta bulunan 3 katlı tekstil fabrikasının çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler çatı izolasyonuna sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
