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Güngören'de Tartışma: Bebeğin Aşıları Eksikmiş

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Güngören'de hasta olan çocuklarını sağlık ocağına getiren bir aile, bebeğin aşılarının eksik olduğunu söyleyen doktorla tartıştı. Tartışma sırasında aile sağlığı merkezinde 'beyaz kod' uyarısı verildi.

GÜNGÖREN'de hasta olan çocuklarını sağlık ocağına getiren bir aile, bebeğin aşılarının eksik olduğunu söyleyen doktorla tartıştı. Doktorun üzerine yürüyen ve tehditler savuran kişi güçlükle engellenirken, aile sağlığı merkezinde 'beyaz kod' uyarısı verildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Güngören, Güneştepe Mahallesi'nde 9 Ağustos Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, bir aile kan tahlili yaptırmak için hasta olan bebeğini Gevher Nesibe Aile Sağlığı Merkezi'ne getirdi. Yapılan ilk muayenede görevli doktor bebeğin aşısının olmadığını fark ederek aileye, tahlil yapabilmesi için aşı ret evrağını imzalaması gerektiğini belirtti. Bebeğin babası bunun üzerine doktorla tartışmaya başladı.

İddiaya göre, bebeğin babası doktora tepki göstererek, 'Bir kan tahlili için geldik işi yokuşa sürmesen olmaz değil mi, bize cinnet geçirteceksin' diyerek elindeki evrağı fırlattı ve odadan çıktı. Ancak tartışma kapının önünde de devam etti. Bir ara doktorun üzerine yürüyen babayı sakinleştirmek için çevredekiler araya girse de baba tehditler savurdu. Bunun üzerine sağlık merkezinde 'beyaz kod' uyarısı verildi. Doktor kapısını kapatarak odasına girerken, daha sonra aile sağlığı merkezine gelen polis ekipleri babanın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Aile sağlığı merkezinde görev yapan doktorun şikayeti üzeri polis inceleme başlattı. Doktor ise, şüpheli tarafından 'Seni öldürürüm buradan çıkartmam' şeklinde sözlerle tehdit edildiğini ifade ederek şikayetçi oldu. Aile sağlığı merkezinde görevli doktor ile hasta olan bebeğin babası arasında yaşananlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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