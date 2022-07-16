Güngören'de şüpheli paket paniği GÜNGÖREN'de eczane önünde unutulan şüpheli paket paniğe neden oldu. GÜNGÖREN'de eczane önünde unutulan şüpheli paket paniğe neden oldu. Sokak trafiğe kapatılıp geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaklaşık 1 saat süren bekleyişin ardından valizin sahibi olay yerine geldi. Olay, saat 18.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Eczane önünde şüpheli bir paket olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Şüpheli paketin bulunduğu sokak, ekipler tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha ekiplerine haber verildi. Yaklaşık 1 saat süren bekleyişin ardından valizin sahibi sokağa geldi. Yapılan incelemenin ardından valiz sahibine teslim edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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