Güngören'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Olay dün saat 11.30 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Birol Ç., plakasız motosikletle gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Birol Ç. kanlar içerisinde yerde kalırken, silahlı saldırgan geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Birol Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
