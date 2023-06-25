Güngören'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güngören'de sokakta yürüyen Zülküf S. motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Zülküf S. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.