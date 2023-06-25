Güngören'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güngören'de sokakta yürüyen Zülküf S. motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Zülküf S. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"MOTORLA GELİP 2-3 EL ATEŞ ETMİŞLER

Mahalle sakini Mustafa Şahin, "Arka mahallede oturuyorduk biz, 2 el ateş sesi duyduk direkt geldik adam yerde uzanıyordu. Yani bunların arasında husumet mi ne varmış, işte adama sıkmışlar kaçmışlar. Buradakilerden duyduğumuza göre sorduk öyle diyorlar. Motorla gelmişler galiba iki üç el ateş etmişler duyduğuma göre" dedi.