Güngören'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güngören'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Güngören'de silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNGÖREN'de cadde üzerinde yürüyen Fatih E., kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

GÜNGÖREN'de cadde üzerinde yürüyen Fatih E., kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda  Fatih E. yararlanırken, cadde üzerindeki 3 araca mermi isabet etti.

Olay saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Fatih E. caddede yürüdüğü sırada, tanımadığını iddia ettiği kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Fatih E., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından cadde üzerinde inceleme yapan polis, çevrede çok sayıda boş kovan buldu. İnceleme sırasında 3 aracın isabet alarak zarar gördüğü tespit edildi. Hastanede teavisi süren ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Fatih E., polise verdiği ilk ifadesinde kendisine silahlı saldırı düzenleyen kişileri tanımadığını söyledi.

Aracına mermi isabet eden Ercan Engin, "Biz bir şey görmedik, evde çay içiyorduk. Silah sesleri duyduk geldik aşağı indik. Ondan sonra geldik bir kişi vurulmuş. Bizim araca da kurşun isabet etti ama diğer araç daha kötü durumda" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili incelemeleri başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title