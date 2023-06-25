Güngören'de silahlı saldırı: 1 ölü

Güngören'de sokak ortasında silahlı saldırı : 1 ölü

İSTANBUL - Güngören'de motosiklet ile gelen iki şahıs sokakta aralarında husumet bulunan Zülküf S. 'Ye silahlı saldırıda bulundu. Saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybederken, motosikletliler kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Güngören sanayi mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli iki şahıs aralarında husumet bulunan Zülküf S'ye sokak ortasında silahlı saldırı da bulundu. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Zülküf S' yi hastanede kaldırdı. Ekipler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından saldırıyı gerçekleştiren şahısları aramak için çalışma başlattı. Ağır yaralanan şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.