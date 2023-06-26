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Güngören'de Şaka ile Başlayan Kavga Sonrası Dükkanı Kurşunlanan Kişi Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Güngören'de Şaka ile Başlayan Kavga Sonrası Dükkanı Kurşunlanan Kişi Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Güncel Haberler

Güngören'de şaka ile başlayan kavganın ardından dükkanı kurşunlanan Zülküf Salık dün silahlı saldırıda öldürüldü. Yaşanan bu olayın ardından dün saat 17.00 sıralarında yine Sanayi Mahallesi'nde sokakta yürüyen Zülküf Salık, yüzleri maskeli olan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri meydana gelen iki olayı gerçekleştirenlerin aynı kişiler olup olmadığı araştırıyor.

GÜNGÖREN'de şaka ile başlayan kavganın ardından dükkanı kurşunlanan Zülküf Salık dün silahlı saldırıda öldürüldü.

Güngören'de iddiaya göre, 24 Haziran gecesi Zülküf Salık, yoldan geçen bir arkadaşı ile "Yeni araba almışsın, parayı bulmuşsun" diye şakalaşmasının ardından aralarında kavga çıkmış sonrasında ise Sanayi Mahallesi'nde bulunan dükkanı kurşunlanmıştı.

Yaşanan bu olayın ardından dün saat 17.00 sıralarında yine Sanayi Mahallesi'nde sokakta yürüyen Zülküf Salık, yüzleri maskeli olan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Önceki olayda yaralanmayan Salık, bu kez kurşunların vücuduna isabet etmesinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri meydana gelen iki olayı gerçekleştirenlerin aynı kişiler olup olmadığı araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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