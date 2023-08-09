Güngören'de QR Kodla Para Çeken Şüpheliler Yakalandı

Güngören'deki bir alışveriş merkezindeki ATM'lerden QR kodla para çeken kişilerin yasadışı bahis şebekesine para ulaştırdığı tespit edildi. Şüpheliler suçüstü yakalanarak 211 bin 380 lira ele geçirildi.

GÜNGÖREN'de bir alışveriş merkezindeki ATM'lerden QR kodla para çeken kişileri izlemeye alan polis, şüphelilerin yasadışı bahis yoluyla elde edilen paraları, bahis şebekesinin liderlerine ulaştırdığını tespit etti. Yapılan çalışmalarla suçüstü yakalanan şüphelilerin üzerinden 211 bin 380 lira çıktı.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, Güngören'deki bir alışveriş merkezinin alt katında bulunan ATM'lerden QR kodla para çeken 3 kişiyi şüphelenerek izlemeye aldı. Ekipler çalışmalarının devamında şüphelilerin yasadışı bahis yoluyla elde edilen paraları çekip, bahis şebekesine teslim ettiklerini tespit etti. Ekipler, şüphelileri izlemeye devam etti. 3 kişi, pazartesi günü yine para çektikleri sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında 7 cep telefonu, 6 sim kart ile 211 bin 380 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan üç kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.