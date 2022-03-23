Güngören'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı - Haberler

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Güngören'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Güngören'de ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı.

Güngören'de ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haznedar Mahallesi Sönmez Sokak'ta sahibi tarafından gezdirilen pitbull, bir gence saldırdı. Ağızlığı olmayan köpek, gencin bacağını ısırarak uzun süre bırakmadı. Acı içinde bağıran gencin imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Genç, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralının emniyete ya da hastaneye bir müracaatı olmadığı öğrenildi.

Bu arada, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güngören'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı

Güngören'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı

Güngören'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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