Güngören'de pitbul dehşeti, pitbulun ısırdığı genci zor kurtardılar - Haberler

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Güngören'de pitbul dehşeti, pitbulun ısırdığı genci zor kurtardılar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Güngören'de pitbul dehşeti, pitbulun ısırdığı genci zor kurtardılar

Güngören'de sokak arasında ağızlığı olmayan pitbul cinsi köpeğin bacağından ısırdığı gencin yardımına vatandaşlar koştu.

Güngören'de sokak arasında ağızlığı olmayan pitbul cinsi köpeğin bacağından ısırdığı gencin yardımına vatandaşlar koştu. Genç güçlükle pitbuldan kurtarılırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde Güngören'de yaşandı. İddiaya göre, ağızlıksız bir şekilde gezdirilen pitbul cinsi köpek, sokakta genç bir vatandaşa saldırarak bacağından ısırdı. Köpeğin ısırdığı genç acı içinde köpekten kurtulmaya çalışırken, gencin yardımına vatandaşlar koştu. Bir vatandaş köpeği ayağının arasına alarak genci kurtarmaya çalıştı. Köpeği tutan şahıs sayesinde kurtarılan genç, olayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatırken, yaşanan o dehşet anları kameraya yansıdı.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

Güngören'de pitbul dehşeti, pitbulun ısırdığı genci zor kurtardılar

Güngören'de pitbul dehşeti, pitbulun ısırdığı genci zor kurtardılar

Güngören'de pitbul dehşeti, pitbulun ısırdığı genci zor kurtardılar

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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