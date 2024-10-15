Üye Girişi
Haberler

Güngören'de Park Halindeki Araca Çarpıp İş Yerinin Merdivenine Düşen Araç Kazası

Güngören'de Park Halindeki Araca Çarpıp İş Yerinin Merdivenine Düşen Araç Kazası
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'de park etmek isteyen Z.K.'nın kontrolünü kaybetmesi sonucu cip, arkasındaki araca çarparak iş yerinin merdiven boşluğuna düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNGÖREN'de aracını park ettiği yerden çıkarmaya çalışan Z.K., bir anda gaza basınca önce arkasında park halinde bulunan otomobile çarptı ardından da bir iş yerinin merdiven boşluğuna düştü. Kaldırımda yürüyen çocuklar cipin altında kalmaktan son anda kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi, Çeliktürk Sokakta meydana geldi. İddiaya göre park halinde bulunan 06 FJ 3015 plakalı cipin sürücüsü Z.K., aracını park yerinden çıkaracağı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce arkasındaki otomobile çarpan cip, ardından ise 5 katlı binanın bodrum katında bulunan bir dükkanın merdivenine düştü. Kaza anında kaldırımda yürüyen çocuklar, cipin üzerlerine geldiğini fark ederek son anda kendilerini kurtardılar. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Güncel Yaşam Olay Kaza

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi

Tartışma yaratan yasa teklifi geri çekildi! Kredi kartlarından kesinti yapılmayacak

 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Rojin'den acı haber geldi
Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? ABD Mahkemesinden karar

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey İrlanda Bulgaristan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kuzey İrlanda Bulgaristan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkçeye Fransızcadan geçen "doktor" kelimesinin kökeninin anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangi yapının beton duvarlarının temizliğinde kabartma tozu, bronz kısımlarının parlatılmasında ise zeytinyağı kullanılmaktadır? Kim Milyoner Olmak İs 1989 yapımı "Tango ve Cash" adlı polisiye-komedi filmde, filme de adını veren Tango ve Cash ikilisini hangi oyuncular canlandırmıştır? Kim Milyoner Ol Hangi yazar yurt dışında eğitim almamıştır? Sabahattin Ali, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Sıtkı Tarancı, Turgut Uyar yurt dışında eğitim aldı mı? Kosova Güney Kıbrıs maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kosova Güney Kıbrıs maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Belarus Lüksemburg maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belarus Lüksemburg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? ABD başkanı Abraham Lincoln yeniden başkan seçildiğinde kim ona, onu seçenleri tebrik eden bir mektup yazmıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm s Polonya Hırvatistan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Polonya Hırvatistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? "Transformers" adlı film serisinde yer alan Decepticon'ların lideri olan karakter hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! İsviçre Danimarka maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İsviçre Danimarka maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.