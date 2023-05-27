Güngören'de Otomobille İş Yerine Giren Zanlı, 1 Çalışanı Yaraladı

Güngören'de, otomobiliyle güvenlik bariyerlerini kırarak girdiği iş yerinde 1 kişiyi yaralayan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Güngören Sanayi Mahallesi Başaklı Sokak'ta tekstil üretimi yapan bir firmanın genel merkezine otomobiliyle gelen bir kişi, aracıyla güvenlik bariyerini kırdıktan sonra iş yerinin önünde duran 3 çalışana ve motosiklete çarptı.

Çalışanlardan birinin yaralandığı olayın ardından şüpheli, otomobille geri manevra yaparak kaçtı.

Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin süratli şekilde firmanın giriş kapısındaki güvenlik bariyerleri ve demir korkuluklarını kırması, alanda yer alan iş yeri çalışanlarına ve park halindeki motosiklete çarpması, daha sonra da şüphelinin geri manevra yaparak kaçması yer alıyor.