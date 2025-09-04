Haberler

Güngören'de Otomobil Yaya ve Duvarda Kaza Yaptı

Güngören'de Otomobil Yaya ve Duvarda Kaza Yaptı
Güncelleme:
Kaza saat 16.30 sıralarında Güneştepe Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana geldi. Okul bahçesinden çıkan 34 EF 7342 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir yayaya çarptıktan sonra aydınlatma direğine ve bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan yaya, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanmayan araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yapan otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazanın, otomobil sürücüsünün fren yerine gaza basması sebebiyle meydana geldiği iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
