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GÜNGÖREN'DE OTOMOBİL TAKSİYE ÇARPTI 3 YARALI

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GÜNGÖREN'de, aşırı hızla ilerlediği ileri sürülen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce taksiye ardından duvara çarptı.

GÜNGÖREN'de, aşırı hızla ilerlediği ileri sürülen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce taksiye ardından duvara çarptı. Kazada otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çinçindere Caddesi ile Ayazma Caddesi kavşağında meydana geldi. Aşırı hızla ilerlediği ileri sürülen 34 SZG 45 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kavşaktaki

34 TEN 84 plakalı taksiye çarptı. Ardından savrulan otomobil duvara vurarak durabildi. Otomobilin sürücüsü, eşi ve çocuğu kazada hafif yaralandı. Bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taksinin şoförü Kadir Virdil, Yeşil ışıktan geçiyordum, arkadaş diğer yoldan çok hızlı bir şekilde geliyordu, fark ettim geldiğini, durdum. Bana vurdu. Çok hızlı olduğu için aracıyla oraya döndü. Çoluğu çocuğu arabadaydı. Kendisi de ifade etti zaten kırmızıda geçtiğini. Ambulans çağırdım, ağır yaralı yok ama ambulanslar yaralıları hastaneye götürdüler dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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