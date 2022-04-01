GÜNGÖREN'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

GÜNGÖREN'de park halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Güngören Ayazma Caddesi'nde çıktı. Park halinde bulunan bir otomobil, bilinmeyen nedenle alev alev yanmaya başladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası, otomobil kullanılamaz hale geldi.