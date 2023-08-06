GÜNGÖREN'de Müzik Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

GÜNGÖREN'de otomobiliyle ilerleyen Sinan Çalışkanel (38) yüksek sesle müzik açtığı gerekçesiyle yanından geçen motosiklet sürücüsü tarafından uyarıldı. İkili arasında tartışmayla başlayan kavgada, otomobilden inen Sinan Çalışkanel, motosiklet sürücüsü tarafından bıçaklandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Sinan Çalışkanel hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise olay yerinden hızla kaçtı.