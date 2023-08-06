GÜNGÖREN'de Müzik Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

GÜNGÖREN'de otomobiliyle ilerleyen Sinan Çalışkanel (38) yüksek sesle müzik açtığı gerekçesiyle yanından geçen motosiklet sürücüsü tarafından uyarıldı. İkili arasında tartışmayla başlayan kavgada, otomobilden inen Sinan Çalışkanel, motosiklet sürücüsü tarafından bıçaklandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Sinan Çalışkanel hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise olay yerinden hızla kaçtı.

GÜNGÖREN'de otomobiliyle ilerleyen Sinan Çalışkanel (38) yüksek sesle müzik açtığı gerekçesiyle yanından geçen motosiklet sürücüsü tarafından uyarıldı. İkili arasında tartışmayla başlayan kavgada, otomobilden inen Sinan Çalışkanel, motosiklet sürücüsü tarafından bıçaklandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Sinan Çalışkanel hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise olay yerinden hızla kaçtı.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

"İŞİNDE GÜCÜNDE BİR İNSANDI"

Ölen Sinan Çalışkanel'in akrabası, "Duyduk buraya geldik. Bir haber aldık 'ölmüş' dediler biz de buraya geldik. Nasıl olduğuna dair bilgimiz yok onu öğrenmek için geldik. İşinde gücünde bir insandı. Üzüldük şu anda" dedi.