Haberler

Güngören'de motosikletten açılan ateş sonucu bir ev zarar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güngören'de motosikletten açılan ateş sonucu bir ev zarar gördü. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü.

Güngören'de 2 kişinin bulunduğu motosikletten açılan ateş sonucu bir ev zarar görürken, saldırganların kaçma anı cep telefonuyla kaydedildi.

Gece saatlerinde Gençosman Mahallesi'ndeki bir sokakta 2 kişinin bulunduğu motosikletten silahla ateş edildi.

Şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçarken, kurşunlar çevrede bulunan bir apartman dairesinin penceresine isabet etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Şüphelilerin motosikletle sokaktan kaçtığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı

Maduro sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Samet Akaydın'dan transfer açıklaması: Her şeyimi vereceğim

Samet Akaydın'dan transfer açıklaması: Her şeyimi vereceğim
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı

Maduro sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi

Komşu iç savaşa sürükleniyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Kripto borsası MEXC'e şikayet yağmuru: Tüm bakiyem aniden sıfırlandı

Vurgun iddiası büyüyor! Şikayet yağmuru var: Tüm bakiyem sıfırlandı