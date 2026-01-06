Güngören'de motosikletten açılan ateş sonucu bir ev zarar gördü
Güngören'de motosikletten açılan ateş sonucu bir ev zarar gördü. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü.
Güngören'de 2 kişinin bulunduğu motosikletten açılan ateş sonucu bir ev zarar görürken, saldırganların kaçma anı cep telefonuyla kaydedildi.
Gece saatlerinde Gençosman Mahallesi'ndeki bir sokakta 2 kişinin bulunduğu motosikletten silahla ateş edildi.
Şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçarken, kurşunlar çevrede bulunan bir apartman dairesinin penceresine isabet etti.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışması sürüyor.
Şüphelilerin motosikletle sokaktan kaçtığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.