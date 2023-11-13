Güngören'de motosiklet kazası: Polis memuru hayatını kaybetti

Güngören'de motosikletiyle kaza yapan polis memuru öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 ZN 0854 plakalı motosikletiyle seyir halindeki polis memuru Şükrü Hareket, Tozkoparan Mahallesi Eşref Bitlis Alt Geçidi'nde kaza yaptı.

Kazada, Şükrü Hareket ile yanında bulunan Ersin D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan polis memuru Şükrü Hareket, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan Ersin D'nin Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.