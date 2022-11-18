GÜNGÖREN'DE MARKETTEKİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ BENİM RAPORUM VAR NE YAPABİLİRLER BANAVedat BAYRAKTAR İSTANBUL, (DHA)- GÜNGÖREN'de zincir markette hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kadın, çalışanlar tarafından fark edildi.

GÜNGÖREN'DE MARKETTEKİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ BENİM RAPORUM VAR NE YAPABİLİRLER BANA

Vedat BAYRAKTAR İSTANBUL, (DHA)- GÜNGÖREN'de zincir markette hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kadın, çalışanlar tarafından fark edildi. Kadınlardan biri kaçarken, diğer kadın içeride tutuldu. Marketin içindeki kadın Çalıyorum. Benim ekmeğim kusura bakma, benim raporum var, ne yapabilirler bana. Kendimi de öldürürüm, buradakileri de öldürürüm diye bağırdı. Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Posta Caddesi'nde bulunan bir zincir markete 12 Kasım Cumartesi akşam saatlerinde gelen 2 kadın içeride biraz gezdikten sonra iddiaya göre ellerine aldıkları ürünleri çantalarına ve yanlarındaki poşetlere doldurdu. Market çalışanları tarafından fark edilen kadınlar kaçmak istedi. Bir kadın kaçmaya çalıştığı sırada marketin kapısına sıkıştı. Çığlık atan kadın, sıkıştığı yerden kurtularak kaçtı. Diğer kadın ise market çalışanları tarafından içeride tutuldu. Çalışanlar durumu hemen polise haber verdi.

ÇALIYORUM, BENİM EKMEĞİM KUSURA BAKMA

Marketin içinde tutulan kadın ise bağırarak çalışanlara, Çalıyorum. Benim ekmeğim kusura bakma. Benim raporum var, ne yapabilirler bana. Polis beni almıyor. Alıp götürse bırakacak dedi. Aynı anlarda telefonda biriyle de konuşan kadın şüphelinin karnını göstererek, Ben buradaki insanları öldüreceğim, kendimi de öldürteceğim. Ben neler yapacağım, görsünler. İnşallah bu bebek ölür dediği duyuldu. Hırsılık şüphelisi gözaltına alındı. Yaşananlar ise marketteki diğer müşteriler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.