Güngören'de mağazaya giren hırsızlar, kendilerini uyaranlara kilit parçaları atıp kaçtı

İstanbul Güngören'de, bir tekstil firmasına ait mağazaya giren 3 şüpheli, kendilerini uyaran mahalle sakinlerine kilit parçaları atarak olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Cömert Türk Sokak'ta bulunan bir mağazaya dün sabah saatlerinde gelen 3 şüpheli, kapının kilidini kırarak içeri girdi.

Kepengi de açan şüpheliler, mağazadaki yaklaşık 800 pantolonu dışarıda bekleyen bir minibüse taşıdı. Şüpheliler, bu sırada kendilerini fark edip tepki gösteren vatandaşlara kırık kilit ve demir parçaları fırlatmaya başladı.

Daha sonra minibüse binen şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin, şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Hırsızlık anı ise cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

"Bu hırsızlar komşuları pek takmıyorlar, çok rahatlar"

Mağazanın sahiplerinden Adem Ercan, AA muhabirine, hırsızların içeriye kilitleri kırarak girdiğini anlattı.

Komşuların hırsızları görüp bağırdığını dile getiren Ercan, "Ama bu hırsızlar komşuları pek takmıyorlar, çok rahatlar. Hatta komşulara kilit fırlatıyorlar. 'Girin içeri, size ne' demişler, 700-800 ürünümüzü almışlar. Yaklaşık 50-55 bin lira zararımız var. Hırsızların yakalanmasını istiyoruz." dedi.