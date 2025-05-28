Güngören'de Lazer Kesim İşyeri Patladı

Güngören'de, bir iş yerinde meydana gelen patlama, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sanayi Mahallesi Saadet Sokak'taki lazer kesim işi yapan bir iş yerinde, sabah saatlerinde lazer makinesine ait tüpte henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama sonucunda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın oluştuğu iş yerinin camları kırıldı, eşyalar etrafa saçıldı. Patlamanın etkisiyle çevredeki bazı iş yerleri ve apartmanlarda hasar meydana geldi.

Güngören Belediyesi Zabıta ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Patlama anı ve sonrası kamerada

Öte yandan, patlama anı çevredeki bir iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde patlama anı ve sonrasında ortaya çıkan duman yer alıyor.

Yine vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde de patlamayla etrafa saçılan parçalar, içeriden duman çıkması ve çevredekilerin iş yerinde biri olup olmadığını kontrol etmesi yer alıyor.