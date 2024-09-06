GÜNGÖREN'de Kumaş İmalathanesinde Yangın Çıktı

Yangın, saat 17.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Kanarya Caddesindeki 4 katlı kumaş imalathanesinde çıktı. Zemin üzeri 4 katlı imalathanenin -3'üncü katında başlayan yangın kısa sürede üst katlara sıçradı. Tüm binayı saran dumanları gören çalışanlar dışarı çıkarak itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı kapattı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın 2 saatin ardından kontrol altında alındı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekiplerin soğutma çalışmaları ve duman tahliye işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel