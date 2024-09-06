Güngören'de Kumaş İmalathanesinde Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu

Güngören'de kumaş imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Sanayi Mahallesi Kanarya Caddesi'ndeki 8 katlı kumaş imalathanesinin eksi 3. katındaki kumaşlar henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Dumanın tüm binayı sardığı yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İmalathanede hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay sebebiyle polis ekipleri de çevrede önlem aldı.