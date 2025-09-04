Haberler

Güngören'de Kontrolden Çıkan Araç Yayaya Çarptı

Güngören'de bir otomobil, kontrolden çıkarak bir kadına çarptı. Yaralıya sağlık ekipleri müdahale ederek ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Güngören'de, kontrolden çıkan bir otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Güneştepe Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde seyreden 34 EF 7342 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önce kadın yayaya ardından bir iş yerine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.

Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

