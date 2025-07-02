Güngören'de Kentsel Dönüşümde Yan Duvar Sorunu

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın iki dairesinin yan duvarı olmadığı ortaya çıktı.

Güven Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir binada kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde iş makineleri yardımıyla yıkım başlatıldı.

Yıkım sırasında bitişikteki 5 katlı apartmanın 4 ve 5. katlarındaki dairelerin yan duvarı olmadığı anlaşıldı. Apartmanın 3. katındaki dairenin salon kısmında yer alan duvarda da delikler oluştu.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese gelen belediye ekiplerinin incelemelerinin ardından yıkıma bir süre ara verildi.

Zarar gören 5 katlı apartmanın da yan tarafta başlatılan yıkımdan önce riskli yapı raporunun çıktığı ve tahliye işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.