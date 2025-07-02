Güngören'de Kentsel Dönüşümde Yan Duvar Sorunu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bitişiğindeki apartmanın iki dairesinin yan duvarı olmadığı ortaya çıktı. Yıkım sırasında zarar gören yapıda belediye ekipleri inceleme başlattı.

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın iki dairesinin yan duvarı olmadığı ortaya çıktı.

Güven Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir binada kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde iş makineleri yardımıyla yıkım başlatıldı.

Yıkım sırasında bitişikteki 5 katlı apartmanın 4 ve 5. katlarındaki dairelerin yan duvarı olmadığı anlaşıldı. Apartmanın 3. katındaki dairenin salon kısmında yer alan duvarda da delikler oluştu.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese gelen belediye ekiplerinin incelemelerinin ardından yıkıma bir süre ara verildi.

Zarar gören 5 katlı apartmanın da yan tarafta başlatılan yıkımdan önce riskli yapı raporunun çıktığı ve tahliye işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
Hakim karşısına çıkan Acun Ilıcalı aylık gelirini açıkladı

Hakim karşısına çıkan Acun Ilıcalı aylık gelirini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı

Kahreden olay! Akülü sandalyesiyle geldi, kendini denize bıraktı
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Skandal karikatürle ilgili gözaltına alınan 4 kişi için karar verildi
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı

Ünlü Türk şirketin sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.