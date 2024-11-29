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Güngören'de Kentsel Dönüşümde Çöken Binada İşçi Yaralandı

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Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkımı süren bir binada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan bir işçi yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

(İSTANBUL) - Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı süren 3 katlı binada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan bir işçi yaralı kurtarıldı.

Güngören Mehmet Nesih Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak istenen binada çökme meydana geldi. Olay yerine giden itfaiye ve arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan bir kişiyi kurtardı. Hastaneye kaldırılan ve henüz ismi açıklanmayan işçinin tedavisinin devam ettiği belirtildi. İBB'ye bağlı itfaiye ekipleri çalışmalara 56 personel ve 19 araçla katılırken, enkazda çalışmalar devam ediyor. Binanın tamamen çökme tehlikesine karşı çevrede de polis ve zabıta ekipleri  önlemleri artırdı.

Güngören'de Kentsel Dönüşümde Çöken Binada İşçi Yaralandı
Kaynak: ANKA / Güncel
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