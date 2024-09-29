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Güngören'de Kentsel Dönüşüm Zarar Verdi: İstinat Duvarı Düştü

Güngören'de Kentsel Dönüşüm Zarar Verdi: İstinat Duvarı Düştü
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Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında istinat duvarının kısmen çökmesi sonucu park halindeki bir otomobil hasar gördü. Olayla ilgili tutanak tutuldu.

Güngören'de, kentsel dönüşüm çalışmaları yapılan binanın istinat duvarının kısmen çökmesi nedeniyle park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.

Merkez Mahallesi Geyik Sokak'ta kentsel dönüşüm nedeniyle binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarı kısmen çöktü.

Duvarın üstüne düştüğü park halinde bulunan bir otomobilde hasar meydana geldi.

Yıkım çalışmalarına ara verilirken Güngören Belediyesi ekipleri olaya ilişkin tutanak tuttu.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

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