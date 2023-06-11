Güngören'de kentsel dönüşüm sırasında bina yıkımı sonrası yaşanan kavga

GÜNGÖREN'de kentsel dönüşüm başlatılan binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki bina zarar gördü. Yıkımı yapılan binanın kolonları bitişikteki apartmanda bulunan bir dairenin camlarını kırdı.Dairenin duvarları da zarar gördü. İddiaya göre, yıkım sırasında dairenin zarar görmesine tepki gösterenler kepçe operatörüne saldırdı. Yaşanan kavga anları ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Güngören Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen binada çalışma yapılmaya başladı. Kepçe operatörünün çalışması sırasında, binanın bitişiğindeki daire zarar gördü. Operatörün dikkatsizliği nedeniyle yaşandığı iddia edilen olayda, yıkımı yapılan binanın kolonları yan binadaki dairenin camlarını kırdı; duvarlarına zarar verdi.

"KORKTUK BİRDENBİRE SES GELDİ; AŞAĞI KAÇTIK "

Evi zarar gören ev sahibi Ali Osman, "Gördüğünüz gibi usta yapıyor. Zararımızı karşılıyorlar. Burası iş yeriydi. Çalışıyorlardı. Kentsel dönüşüme girdi: Korktuk ses gelince aşağıya kaçmak durumunda kaldık. Duvar yıkılınca korktuk tabii. Usta 'Ne varsa zararınız ben hallederim' dedim. Usta geldi hallediyor. Canda birşey yoktur dediğimiz gibi." diye konuştu. Zarar gören dairenin duvarları sıvanarak eski haline getirildi. Kentsel dönüşüm için çalışma yapan firma zarar gören dairenin masraflarını karşılama sözü verdi.

"İNŞAAT DEMİRLERİNİ YIKIP İÇERİ GİRDİLER, BİR ARKADAŞ TAŞ FIRLATTI"

Yaşanan olay sonrası iddiaya göre, bazı bina sakinleri inşaat alanını çevreleyen alüminyum tenteleri kırarak kepçe operatörüne tepki gösterdi.Kısa sürede kavgaya dönüşen arbedede kepçe operatörüne taş fırlatıldı.Kepçe operatörü kolundan yaralandı. Görgü tanığı İbrahim Ayhan ise, "Burada çalışma vardı. Saat 6 civarında bu tarafı yıkıyorlardı. Bir bölümü yıkmışlardı bir bölüm kalmıştı. O da eve sıfır olduğu için . Arkadaşlar bu tarafı yıkarken, herhalde camlar kırıldı. Duvarlar zarar gördü. Ev sakinleri, bu tarafa gelirken ekiplere ' Dur' dediler. Ekipler de herhalde 'Dur' ikazını duymadı. Buradan bunları yıktılar atladılar içeriye. Bir taş fırlattı arkadaşın biri. Kepçenin camını kırdılar. Camdan adamın koluna geldi adamın kolu yaralandı herhalde bilmiyoruz. Sonra polis ekipleri geldi Millet araya girdi ve ayırmaya çalıştı. Dövüşeceklerdi. Millet araya girdi. Taş atan adam kaçtı ekipler de şikayetçi oldu. Polis geldikten sonra olay kapandı." dedi.