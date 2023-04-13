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Güngören'de kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın çökme anı kamerada

Güngören'de kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın çökme anı kamerada

Güncel Haberler

Güngören'de kentsel dönüşüm için boşaltılan 4 katlı binanın çökme anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Güngören'de kentsel dönüşüm için boşaltılan 4 katlı binanın çökme anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sanayii Mahallesi Malazgirt Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları kapsamında boşaltılan binanın çöktüğü an, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Görüntülerde, binanın çöküşü ve sokakta bulunanlar ile yan binadakilerin kaçışı yer alıyor. Kayıtlarda, çökme sırasında yoğun toz bulutu oluştuğu görülüyor.

Olayda, bazıları binanın önünden geçen, kimileri de park halindeki 5 araç kısmen enkaz altında kalmış, araçta sıkışan bir kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Malazgirt Tragger Güncel Haberler

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