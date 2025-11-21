Haberler

Güngören'de Kargo Çalışanlarına Silahlı Saldırı: Zanlı Gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güngören'de ödeme anlaşmazlığı nedeniyle kargo çalışanlarına silahla saldırıda bulunan H.K. yakalandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Güngören'de iki kargo çalışanını silahla yaralayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fidan Sokak'ta dün T.D. (35) ve D.T'nin (25) silahla yaralandığı olaya ilişkin çalışma yapıldı.

Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli H.K'nin (30) Zeytinburnu'nda olduğu bilgisine ulaştı. H.K, olayda kullandığı silahla yakalandı.

Şüphelinin, kargo çalışanlarına ödeme konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle silahla ateş ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, "silahla kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Yaralanan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fidan Sokak'ta dün H.K'nin T.D. ve D.T'ye silahla ateş etmesi, çevredeki kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı bankanın 15 farklı ATM'sinden 200 bin lira çaldı

Güvenlik açığını buldu, aynı bankayı 38 kez soydu
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
Aynı bankanın 15 farklı ATM'sinden 200 bin lira çaldı

Güvenlik açığını buldu, aynı bankayı 38 kez soydu
İmralı ziyareti için karar günü! Komisyon toplantısı başladı, kapalı oturum kararı alındı

Bugün karar günü! Türkiye'nin kilitlendiği toplantı başladı
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
'Bez Bebek' setinde zincirleme itiraf! Evrim Akın hakkında yeni iddia

Evrim Akın krizi derinleşiyor! Sette susan kim varsa şimdi konuşuyor
Dubai'de gösteri sırasında savaş uçağı böyle düştü

Savaş uçağı gösteri sırasında yere çakıldı! İşte o anlar
Miss Universe 2025'de olaylı güzel birinci oldu! Ceren Arslan ilk 30'a giremedi

Miss Universe'de şaibeli sonuç! Olaylı isim birinci oldu
Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim

Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.