Güngören'de Kargo Çalışanlarına Silahlı Saldırı: Zanlı Gözaltında
Güngören'de ödeme anlaşmazlığı nedeniyle kargo çalışanlarına silahla saldırıda bulunan H.K. yakalandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
Güngören'de iki kargo çalışanını silahla yaralayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fidan Sokak'ta dün T.D. (35) ve D.T'nin (25) silahla yaralandığı olaya ilişkin çalışma yapıldı.
Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli H.K'nin (30) Zeytinburnu'nda olduğu bilgisine ulaştı. H.K, olayda kullandığı silahla yakalandı.
Şüphelinin, kargo çalışanlarına ödeme konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle silahla ateş ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, "silahla kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Yaralanan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fidan Sokak'ta dün H.K'nin T.D. ve D.T'ye silahla ateş etmesi, çevredeki kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.