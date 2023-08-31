GÜNGÖREN'de Kahvehanede Silahlı Saldırı: 2 Ölü

GÜNGÖREN'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıya içerdekilerinde karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 59 yaşındaki Servet Aytaş'ın yoldan geçerken çatışmanın ortasında kalarak vurulduğu öğrenildi.

Olay, 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Gazi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehaneye gelen bir grup silahlarla rast gele ateş etmeye başladı. Kahvehanede bulunanlarında karşılık vermesiyle olay çatışmaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan çatışmada yoldan geçen 59 yaşındaki Servet Aytaş ve Burak Kan hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın yaşandığı sokak polis ekipleri tarafından araç ve yaya trafiğine kapatılırken, yapılan çalışmalar sırasında olay yerine yakın bir binanın içinde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin de yaralı olduğu ve hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde olay yerinde çok sayıda kovan bulundu. Saldırıda hayatını kaybeden Aytaş ve Kan'ın cenazeleri yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AYTAŞ'IN CENAZESİ TRABZON'A GÖNDERİLECEK

Yoldan geçerken çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden Servet Aytaş'ın cenazesi yapılacak olan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon'un Of ilçesine gönderilecek. Çatışmada yaralanan, Hüseyin H., Ertan B., Burak E., şüpheli Berkay D.'nin ise tedavileri devam ediyor.